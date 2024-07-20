О нас

Президент Ильхам Алиев: Уверен, что у Организации тюркских государств очень большое будущее

Президент Ильхам Алиев: Уверен, что у Организации тюркских государств очень большое будущее Мои взгляды относительно дальнейшего развития Организации тюркских государств вполне ясны. Уверен, что у этой организации очень большое будущее.
Внешняя политика
20 июля 2024 г. 21:46
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что у Организации тюркских государств очень большое будущее

Мои взгляды относительно дальнейшего развития Организации тюркских государств вполне ясны. Уверен, что у этой организации очень большое будущее.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом, выступая на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

Подчеркнув необходимость совместных усилий для того, чтобы поднять организацию на еще более высокий уровень, глава государства отметил: "Еще более укрепив единство, мы должны превратить Организацию тюркских государств в центр силы в мировом масштабе. Сегодня есть несколько международных организаций, некоторые переживают кризис, другие – спад, а Организация тюркских государств прогрессирует".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Əminəm ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının çox böyük gələcəyi var

Самое важное

Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
20 июля 2024 г. 19:05
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi