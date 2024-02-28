О нас

Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана нет планов нападения на Армению

Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана нет планов нападения на Армению Сегодня двойные стандарты стали обычным явлением для ряда международных институтов, в том числе Европейского Союза.
Внешняя политика
28 февраля 2024 г. 17:35
Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана нет планов нападения на Армению

Сегодня двойные стандарты стали обычным явлением для ряда международных институтов, в том числе Европейского Союза.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

Глава государства выразил в этой связи разочарование неадекватными заявлениями верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Прежде всего, эти его заявления не отражают никакой реальности и противоречат нормам международного права. Во-вторых, азербайджанская сторона расценивает эти заявления как завуалированную угрозу в адрес нашей страны. Так, Боррель заявил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие последствия этого. Прежде всего, откуда Боррель взял информацию о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации господина Макрона", - заявил президент Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что все это является частью антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны в связи с якобы подготовкой Азербайджана к нападению на Армению.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Bizdə Ermənistana hücum etmək planları yoxdur

Экслюзивные новости

Аль Хурдажи: Миссия 1,5°C замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
Аль Хурдажи: "Миссия 1,5°C" замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
28 февраля 2024 г. 15:34
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi