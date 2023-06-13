Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство - это фактор стабильности, развития и безопасности

Турецко-азербайджанское единство, братство – это международный фактор, фактор стабильности, развития и безопасности.

Турецко-азербайджанское единство, братство – это международный фактор, фактор стабильности, развития и безопасности.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

"Доверие, проявленное к Вам турецким народом во время президентских выборов, является высокой оценкой Ваших многолетних заслуг перед турецким народом. Вы знаете, что Вас очень любят в Азербайджане. Вы наш дорогой гость", - отметил глава государства.