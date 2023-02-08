Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан – это уже один кулак, одно сердце, одна душа

После землетрясения Азербайджан готов присоединиться и к восстановительным работам, то есть Турция и Азербайджан – это уже один кулак, одно сердце, одна душа. Так это видим мы, так видят это и граждане Турции и Азербайджана. Для нас большая честь находить

После землетрясения Азербайджан готов присоединиться и к восстановительным работам, то есть Турция и Азербайджан – это уже один кулак, одно сердце, одна душа. Так это видим мы, так видят это и граждане Турции и Азербайджана. Для нас большая честь находиться в эти тяжелые дни рядом с Турцией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с послом Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Джахитом Багджи.

«Еще раз хочу сказать: пусть это останется в прошлом, да упокоит Аллах души всех погибших, да ниспошлет Он терпения и выдержки их близким, а стихийные бедствия случаются, никто не застрахован от этого. Однако оперативные и быстрые шаги Турецкого государства еще раз показали, что человеческий фактор является главным вопросом для правительства Турции. В то же время это тяжелое испытание еще раз продемонстрирует всему миру мощь Турции», - подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что эта трагедия не поколеблет братский народ Турции, не повлияет на волю Турецкого государства. «Турецкое государство - могущественное государство, и оно демонстрирует свою мощь в борьбе и с этой катастрофой», - добавил глава государства.