Президент Ильхам Алиев: Тенденции исламофобии в мире стремительно нарастают

К сожалению, тенденции исламофобии в мире стремительно нарастают.

К сожалению, тенденции исламофобии в мире стремительно нарастают.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Мы становимся свидетелями представления ислама как потенциального источника опасности, более широкого распространения с каждым днем подозрительности, дискриминации и откровенной ненависти к мусульманам. И в резолюции ООН о Дне борьбы с исламофобией отмечается, что рост случаев дискриминации, нетерпимости и насилия, связанных с религиозными убеждениями, вызывает глубокую озабоченность", - отмечается в послании.