Президент Ильхам Алиев: "Связи между двумя государствами в настоящее время находятся на самой высокой вершине"

Связи между Азербайджаном и Ираном в настоящее время находятся на самой высокой вершине. Об этом в четверг заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани в Баку.

"Наши связи опираются на древнюю историю, общую культуру. Сегодня эти связи находятся на самом высоком уровне. За последние несколько лет мы встречались с Вами больше десяти раз. Каждая встреча имеет большое значение, поручения, данные после этих встреч, исполняются. Считаю, что связи между двумя государствами в настоящее время находятся на самой высокой вершине.

Эти прочные связи, естественно, оказали позитивное влияние на все сферы. В прошлом году наш торговый оборот увеличился более чем на 70 процентов. Считаю это рекордным показателем. За девять месяцев нынешнего года он вновь вырос на 45 процентов. Рад, что совместно реализуемый нами транспортный коридор Север-Юг успешно функционирует. В прошлом году по этому коридору было перевезено в 8 раз больше грузов. Как мне сообщили, за девять месяцев этого года грузоперевозки увеличились на 70 процентов. Как мы с Вами договорились, в настоящее время также функционирует транспортный коридор Юг-Запад. Вложены взаимные инвестиции. На основе иранских технологий функционирует автомобильный завод. Мы вместе отметили его открытие. В настоящее время идут проектировочные работы, связанные со строительством завода по производству автобусов. Мы плодотворно сотрудничаем в нефтегазовой сфере. В то же время определение в августе прошлого года правового статуса Каспийского моря еще больше укрепляет наши как пятисторонние, так и двусторонние связи. Очень позитивно традиционное сотрудничество в области культуры.

То есть, нет сферы, где бы мы не сотрудничали, и это сотрудничество дает результаты. Они налицо. Уверен, что нынешняя встреча также придаст новый импульс нашим связям", - подчеркнул глава азербайджанского государства.