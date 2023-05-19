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Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы

Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы Сегодня в Армении поднимают голову реваншистские силы, продолжаются территориальные претензии к нашей стране.
Внешняя политика
19 мая 2023 г. 17:03
Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы

Сегодня в Армении поднимают голову реваншистские силы, продолжаются территориальные претензии к нашей стране.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Индии в нашей стране Шридхарана Мадхусудханана.

Отметив, что стремительное вооружение Армении создает новые опасности, глава государства сказал, что если Армения действительно хочет мира с Азербайджаном, то для чего она приобретает оружие стоимостью в сотни миллионов долларов.

Президент Азербайджана подчеркнул, что эта политика может привести к новым угрозам для региона.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Ermənistanın sürətlə silahlanması yeni təhlükələr yaradır

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