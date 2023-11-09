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Президент Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается

Президент Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается. В прошлом году я совершил один государственный и два рабочих визита в Узбекистан. В ходе каждого визита я становлюсь свидетелем результатов всесторонних реформ и социально-
Внешняя политика
9 ноября 2023 г. 12:01
Президент Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается

Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается. В прошлом году я совершил один государственный и два рабочих визита в Узбекистан. В ходе каждого визита я становлюсь свидетелем результатов всесторонних реформ и социально-экономического развития Узбекистана.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана Ташкенте.

Искренне поздравив руководство Узбекистана с достигнутыми успехами, глава государства отметил: "После своего переизбрания президентом Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев совершил первый государственный визит в Азербайджан. Это еще раз демонстрирует, насколько глубоки братские отношения между двумя нашими странами".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Successful strategic partnership is developing between Azerbaijan and Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq uğurla inkişaf edir"

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