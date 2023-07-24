Президент Ильхам Алиев: Страна, которая запрещает корсиканский язык, выступает за "самоопределение" армян в Карабахе

Страна, которая запрещает корсиканский язык, которая жестко подавляет движение за самоопределение на Корсике, выступает за «самоопределение» армян в Карабахе. Как такое может быть!?

Страна, которая запрещает корсиканский язык, которая жестко подавляет движение за самоопределение на Корсике, выступает за «самоопределение» армян в Карабахе. Как такое может быть!?

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Во время войны, когда их политическая агрессия была вне всяких границ, я сказал, что если они хотят иметь где-то Нагорно-Карабахскую Республику, то могут иметь её на своей территории. Например, вокруг Марселя, где проживает очень много армян. Пусть они объявят там «Нагорно-Карабахскую Республику», а мы признаем ее. Эта страна (Франция – ред.) всё ещё продолжает свою колониальную политику. Взгляните на остров Майотта, французскую колонию; на Новую Каледонию, тоже французскую колонию. И они говорят о правах человека?! Это же политическое лицемерие!", - заявил президент Азербайджана.