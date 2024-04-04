Президент: Среди направлений внешней политики Азербайджана борьба с неоколониализмом имеет особое значение

В период председательства в Движении неприсоединения в число приоритетов Азербайджана входили вопросы борьбы с неоколониализмом, и сегодня это так. Среди направлений нашей внешней политики эта сфера имеет особое значение.

В период председательства в Движении неприсоединения в число приоритетов Азербайджана входили вопросы борьбы с неоколониализмом, и сегодня это так. Среди направлений нашей внешней политики эта сфера имеет особое значение.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы совместно с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Подчеркнув, что некоторое время назад в Азербайджане была создана Бакинская инициативная группа, глава государства отметил, что основная цель этой структуры – вести борьбу с новыми проявлениями колониализма и оказание поддержки народам, страдающим сегодня от колониализма, обеспечение им свободы на правовых основах.