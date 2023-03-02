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Президент Ильхам Алиев: Совет Безопасности ООН сегодня неэффективен

Президент Ильхам Алиев: Совет Безопасности ООН сегодня неэффективен Совет Безопасности ООН сегодня неэффективен.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 11:04
Президент Ильхам Алиев: Совет Безопасности ООН сегодня неэффективен

Совет Безопасности ООН сегодня неэффективен.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 марта в ходе выступления на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Подчеркнув, что некоторые резолюции Совета Безопасности были выполнены в течение нескольких дней, глава государства сказал: "Однако в случае с Азербайджаном Армения почти 30 лет игнорировала четыре резолюции Совета Безопасности, требующие немедленного и безоговорочного вывода своих вооруженных сил с территорий Азербайджана".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'The UN Security Council is inefficient today'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "BMT Təhlükəsizlik Şurası bu gün səmərəli deyil"

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