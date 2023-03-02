Президент Ильхам Алиев: Совет Безопасности ООН сегодня неэффективен

Совет Безопасности ООН сегодня неэффективен.

Совет Безопасности ООН сегодня неэффективен.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 марта в ходе выступления на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Подчеркнув, что некоторые резолюции Совета Безопасности были выполнены в течение нескольких дней, глава государства сказал: "Однако в случае с Азербайджаном Армения почти 30 лет игнорировала четыре резолюции Совета Безопасности, требующие немедленного и безоговорочного вывода своих вооруженных сил с территорий Азербайджана".