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Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ многогранное

Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ многогранное Наше сотрудничество многогранное, охватывает многие сферы, и в недавнем прошлом были предприняты очень важные шаги в энергетической сфере, особенно в области зеленой энергии.
Внешняя политика
9 января 2024 г. 14:00
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ многогранное

Наше сотрудничество многогранное, охватывает многие сферы, и в недавнем прошлом были предприняты очень важные шаги в энергетической сфере, особенно в области зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.

Отметив, что в октябре прошлого года в Азербайджане была открыта солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт, глава государства подчеркнул: "Создание этой станции стало возможным за счет инвестиций вашей страны. Это только первый шаг. На основе подписанных контрактов и меморандумов о взаимопонимании в Азербайджане за счет инвестиций вашей страны планируется производство 10 гигаватт зеленой энергии".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan-United Arab Emirates cooperation is multifaceted
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan-Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri əməkdaşlığı çoxşaxəlidir"

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