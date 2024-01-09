Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ многогранное

Наше сотрудничество многогранное, охватывает многие сферы, и в недавнем прошлом были предприняты очень важные шаги в энергетической сфере, особенно в области зеленой энергии.

Наше сотрудничество многогранное, охватывает многие сферы, и в недавнем прошлом были предприняты очень важные шаги в энергетической сфере, особенно в области зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.

Отметив, что в октябре прошлого года в Азербайджане была открыта солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт, глава государства подчеркнул: "Создание этой станции стало возможным за счет инвестиций вашей страны. Это только первый шаг. На основе подписанных контрактов и меморандумов о взаимопонимании в Азербайджане за счет инвестиций вашей страны планируется производство 10 гигаватт зеленой энергии".