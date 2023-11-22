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Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана с BP вступило в новый этап

Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана с BP вступило в новый этап В настоящее время сотрудничество Азербайджана с BP вступило в новый этап взаимодействием в области возобновляемой энергии.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 14:08
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана с BP вступило в новый этап

В настоящее время сотрудничество Азербайджана с BP вступило в новый этап взаимодействием в области возобновляемой энергии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая заместителя государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственного министра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

Президент Ильхам Алиев сказал, что экономические связи двух стран начались с сотрудничества в энергетической сфере, на протяжении долгих лет с компанией BP осуществляется эффективное взаимодействие, основанное на взаимном доверии.

Глава государства отметил, что начало деятельности компании BP в Азербайджане много лет назад сыграло важную роль в экономическом развитии нашей страны и реализации инвестиционных проектов в республике.

Президент Ильхам Алиев добавил, что в настоящее время сотрудничество Азербайджана с BP вступило в новый этап взаимодействием в области возобновляемой энергии, и заявил, что это является очень хорошим примером для региона.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Azərbaycan-BP əməkdaşlığının yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu bildirib

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