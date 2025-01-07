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Президент Ильхам Алиев: Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются

Президент Ильхам Алиев: Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются.
Внешняя политика
7 января 2025 г. 23:14
Президент Ильхам Алиев: Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются

Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Отметив, что, оглядываясь на недавнее и более отдаленное прошлое, можно сказать, что в мировой истории нет второй страны, восстановившей свою территориальную целостность собственными силами, глава государства подчеркнул: "Мы сделали это наперекор всем давлениям, угрозам и опасностям".

Президент Азербайджана добавил, что в мире не так много стран, способных проводить независимую политику.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan's steps in recent years are being analyzed very seriously
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycanın son illərdəki addımları çox ciddi təhlil edilir

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