Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы сталкиваемся с очень необоснованными нападками со стороны французского правительства

Сейчас мы сталкиваемся с очень необоснованными нападками со стороны французского правительства. Франция стала самым большим защитником Армении.

Сейчас мы сталкиваемся с очень необоснованными нападками со стороны французского правительства. Франция стала самым большим защитником Армении.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Они (Франция – ред.) стали самым большим антиазербайджанским источником в Европе. Они атакуют нас по всем направлениям, а их внешнеполитические заявления и заявления официальных лиц выходят за рамки любой политической этики. Они обвиняли нас в том, чего мы не делали во время войны. И даже не извинились за это", - подчеркнул глава государства.