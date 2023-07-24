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Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы сталкиваемся с очень необоснованными нападками со стороны французского правительства

Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы сталкиваемся с очень необоснованными нападками со стороны французского правительства Сейчас мы сталкиваемся с очень необоснованными нападками со стороны французского правительства. Франция стала самым большим защитником Армении.
Внешняя политика
24 июля 2023 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы сталкиваемся с очень необоснованными нападками со стороны французского правительства
Ильхам Алиев

Сейчас мы сталкиваемся с очень необоснованными нападками со стороны французского правительства. Франция стала самым большим защитником Армении.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Они (Франция – ред.) стали самым большим антиазербайджанским источником в Европе. Они атакуют нас по всем направлениям, а их внешнеполитические заявления и заявления официальных лиц выходят за рамки любой политической этики. Они обвиняли нас в том, чего мы не делали во время войны. И даже не извинились за это", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We're facing very unjustified attacks from French government
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Fransa Ermənistanın ən böyük vəkilinə çevrilib"

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