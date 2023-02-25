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Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию Президент Ильхам Алиев сегодня совершит визит в Турцию.
Внешняя политика
25 февраля 2023 г. 14:16
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию

25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Как передает Report, в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встречали министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и другие официальные лица.

13:42

Президент Ильхам Алиев сегодня совершит визит в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Было отмечено, что в рамках визита президент Ильхам Алиев встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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