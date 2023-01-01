Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из редких стран мира, которая ни экономически, ни политически ни от кого не зависит

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из редких стран мира, которая ни экономически, ни политически ни от кого не зависит

Сегодня Азербайджан является одной из редких стран мира, которая ни экономически, ни политически ни от кого не зависит.

https://static.report.az/photo/52398f88-3aee-30f5-ab4a-b6290a59eef1.jpg https://static.report.az/photo/52398f88-3aee-30f5-ab4a-b6290a59eef1.jpg Ильхам Алиев