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Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из редких стран мира, которая ни экономически, ни политически ни от кого не зависит

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из редких стран мира, которая ни экономически, ни политически ни от кого не зависит Сегодня Азербайджан является одной из редких стран мира, которая ни экономически, ни политически ни от кого не зависит.
Внешняя политика
1 января 2023 г. 00:39
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из редких стран мира, которая ни экономически, ни политически ни от кого не зависит
Ильхам Алиев

Сегодня Азербайджан является одной из редких стран мира, которая ни экономически, ни политически ни от кого не зависит.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев заявил в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Отметив, что экономические показатели этого года удовлетворительны для постпандемического периода, глава государства сказал: «Экономика выросла примерно на 5 процентов, в ненефтяном секторе - более чем на 9 процентов. В то же время наш валовой внутренний продукт в этом году достиг рекордного уровня - 130 млрд долларов. Это историческое достижение. Параллельно с этим значительно сократился наш внешний долг. Несколько лет назад я поставил перед правительством задачу, чтобы объем внешнего долга сохранялся на уровне менее 10 процентов валового внутреннего продукта. В прошлом году этот показатель составлял 17 процентов, согласно последним данным на нынешний год, он составляет 9,5 процента. Для сравнения могу сказать, что в некоторых развитых странах объем внешнего долга составляет 100, 120, даже 150 процентов валового внутреннего продукта».

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, heç kimdən asılı deyil"

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