Президент Ильхам Алиев с трибуны ООН обратился с призывом к мировому сообществу
Внешняя политика
- 25 сентября, 2025
- 21:25
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обратился с призывом к международному сообществу.
Как сообщает Report, глава государства сказал: "Давайте вместе построим мир, в котором будут устранены двойные стандарты, справедливость не будет избирательной, будет проявляться уважение к верховенству закона, мир будет обеспечиваться не только на словах, но и практическими шагами".
