О нас

Президент Ильхам Алиев: С годами доля торговли с Европейским Союзом будет расти

Президент Ильхам Алиев: С годами доля торговли с Европейским Союзом будет расти Нашим главным торговым партнером является Европейский Союз. Безусловно, с годами доля торговли с Европейским Союзом будет расти.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 16:36
Президент Ильхам Алиев: С годами доля торговли с Европейским Союзом будет расти

Нашим главным торговым партнером является Европейский Союз. Безусловно, с годами доля торговли с Европейским Союзом будет расти.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Глава государства отметил, что Латвия всегда играла очень важную и очень позитивную роль в обеспечении более тесного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, так же как и в сотрудничестве между НАТО и Азербайджаном, которое тоже развивается очень успешно. "Мы очень благодарны нашим латвийским друзьям за эту постоянную поддержку", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Gələn illərdə Avropa İttifaqı ilə ticarətin həcmi artacaq"

Экслюзивные новости

Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi