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Президент Ильхам Алиев: Режим Макрона, по существу, превращает Францию в failed state

Президент Ильхам Алиев: Режим Макрона, по существу, превращает Францию в failed state В центре Европы, на Корсике они (Франция - ред.) запрещают корсиканский язык, что корсиканский язык не может быть использован в общественных местах. Это куда годится? И это демократия? Это права человека?
Внешняя политика
18 декабря 2024 г. 12:25
Президент Ильхам Алиев: Режим Макрона, по существу, превращает Францию в failed state

В центре Европы, на Корсике они (Франция - ред.) запрещают корсиканский язык, что корсиканский язык не может быть использован в общественных местах. Это куда годится? И это демократия? Это права человека?

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"То есть Франция, может быть, когда-то и была великой страной, страной великих мыслителей, великих ученых, писателей. Но сейчас это не так. Сейчас режим Макрона, по существу, Францию превращает в failed state", - подчеркнул, глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Hazırda Makron rejimi Fransanı uğursuz dövlətə çevirir

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