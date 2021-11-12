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Президент Ильхам Алиев: Развитие Турции - важное условие для всего тюркского мира

Президент Ильхам Алиев: Развитие Турции - важное условие для всего тюркского мира "В мире все знают о политической, экономической, военной мощи Турции, и развитие Турции, обеспечение стабильности в Турции благодаря лидерству моего дорогого брата является важным условием для всего тюркского мира".
Внешняя политика
12 ноября 2021 г. 20:50
Президент Ильхам Алиев: Развитие Турции - важное условие для всего тюркского мира

"В мире все знают о политической, экономической, военной мощи Турции, и развитие Турции, обеспечение стабильности в Турции благодаря лидерству моего дорогого брата является важным условием для всего тюркского мира".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Подчеркнув, что в центре тюркского мира находится сильное Турецкое государство, президент Ильхам Алиев сказал: "Укрепление Турции придает нам, каждому из нас дополнительные силы, поэтому все мы должны быть благодарны моему дорогому Брату. Сегодня для меня честь говорить от имени азербайджанского народа, и я передаю моему дорогому Брату безграничную любовь азербайджанского народа. Тайип бея в Азербайджане все любили и до войны, а за эту огромную поддержку, которую он оказал нам в войне, Тайип бей живет и вечно будет жить в сердце азербайджанского народа".

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Версия на английском языке Azerbaijani leader: "There is no one in the world who doesn't know strength of Turkey"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Türkiyənin gücünü dünyada bilməyən yoxdur"

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