Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе

"Они (представители армянской общины – ред.) дали согласие на встречу лишь после 20 сентября. После того, как мы уже решили применить силу для восстановления нашего суверенитета, в Евлах приехал их представитель. Даже не один раз, а дважды приехал. Спраши

"Они (представители армянской общины – ред.) дали согласие на встречу лишь после 20 сентября. После того, как мы уже решили применить силу для восстановления нашего суверенитета, в Евлах приехал их представитель. Даже не один раз, а дважды приехал. Спрашивается: почему он не приезжал раньше? Если бы они сделали это раньше, то не было бы необходимости в антитеррористической операции, и это недавняя история".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Подчеркнув, что теперь в Карабахе действует электронный портал, глава государства отметил: "Уже поступили заявки от нескольких карабахских армян. Некоторые из них хотят остаться, живут там. Наши Государственная миграционная служба и Министерство труда и социальной защиты населения выделили своих представителей для того, чтобы они создали соответствующие условия. Они (армянские жители – ред.) должны быть обеспечены продуктами, отоплением и другими условиями проживания. Я не говорю, что их осталось много. Однако армяне, решившие остаться, уже пользуются этими условиями".