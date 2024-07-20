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Президент Ильхам Алиев рассказал об отказе Пашиняна встретиться с ним в Великобритании

Президент Ильхам Алиев рассказал об отказе Пашиняна встретиться с ним в Великобритании В своем выступлении на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией" президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о запланированной в Великобритании встрече с премьер-министром Армении Николом П
Внешняя политика
20 июля 2024 г. 18:28
Президент Ильхам Алиев рассказал об отказе Пашиняна встретиться с ним в Великобритании

В своем выступлении на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией" президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о запланированной в Великобритании встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, от которой армянский премьер-министр отказался.

Как сообщает Report, подчеркнув, что переговоры по тексту мирного соглашения продолжаются, но сегодня он настроен менее оптимистично по этому поводу, глава государства напомнил, что премьер-министр Пашинян отказался встретиться с ним в Великобритании. Он сообщил, что эта встреча была инициативой и предложением со стороны британского правительства.

"Однако армянская сторона отвергла это предложение, чему мы были очень удивлены", - сказал президент.

Глава государства сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц четыре месяца назад организовал аналогичную встречу в Мюнхене, и добавил: "Такое же предложение поступило от британского правительства. Планировалось, что британский премьер примет в ней участие, а затем покинет ее [оставив нас вдвоем]. Но премьер-министр Пашинян отказался. Вопрос: если он не хочет со мной разговаривать, то о каком мирном соглашении может идти речь? Если он не хотел разговаривать с британским премьером, то зачем тогда посещал Лондон, Оксфордшир? То есть многие вопросы носят очень противоречивый характер. Но мы посмотрим".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Paşinyanın Britaniyada onunla görüşdən imtina etməsi barədə danışıb

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