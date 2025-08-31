Президент Ильхам Алиев: Расширение азербайджано-малайзийских отношений вызывает удовлетворение

Развитие и расширение построенных на добрых традициях азербайджано-малайзийских межгосударственных отношений, нашего сотрудничества, основанного на взаимной вере и поддержке, вызывают удовлетворение.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева королю Малайзии Султану Ибрагиму по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

Глава нашего государства поздравил короля от своего имени и от имени народа Азербайджана и подчеркнул: "Уверен, что дружественные отношения, двустороннее и многостороннее сотрудничество между нашими странами совместными усилиями будут и впредь развиваться и укрепляться по восходящей линии в соответствии с волей наших народов".

В этот знаменательный день Ильхам Алиев пожелал Султану Ибрагиму крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному малайзийскому народу – постоянного благополучия и процветания.