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Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет

Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет. Если три года назад мы положили конец оккупации в результате Второй Карабахской войны, а 23 апреля этого года полностью восстановили нашу территориальную целостность, установив на азербайдж
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 17:19
Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет

Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет. Если три года назад мы положили конец оккупации в результате Второй Карабахской войны, а 23 апреля этого года полностью восстановили нашу территориальную целостность, установив на азербайджано-армянской границе контрольно-пропускной пункт в Лачынском направлении, то пять дней назад мы полностью обеспечили, восстановили свой суверенитет.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

"В результате антитеррористических мер, осуществленных менее, чем за сутки незаконно обосновавшаяся на территории Азербайджана армия Армении сдалась, приняла наши условия, и, таким образом, Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Five days ago, Azerbaijan fully secured its sovereignty
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Beş gün bundan əvvəl Azərbaycan Qarabağda suverenliyini tam bərpa etdi”

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