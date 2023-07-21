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Президент Ильхам Алиев: Пункты Декларации о союзническом взаимодействии выполняются

Президент Ильхам Алиев: Пункты Декларации о союзническом взаимодействии выполняются Подписание Декларации о союзническом взаимодействии имело прочную основу.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 17:16
Президент Ильхам Алиев: Пункты Декларации о союзническом взаимодействии выполняются

Подписание Декларации о союзническом взаимодействии имело прочную основу.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Касаясь периода после подписания документа, глава государства отметил, что этот период совершенно новый для мира, для нашего региона, и в том числе для России и Азербайджана.

"Но несмотря на это, несмотря на такое серьезное изменение геополитической ситуации, развитие отношений между Россией и Азербайджаном за время с момента подписания Декларации шло достаточно успешно. Было много контактов на высшем уровне, были контакты на уровне глав правительств, глав внешнеполитических ведомств и других представителей правительств и общественных структур. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что пункты Декларации выполняются", - подчеркнул президент Азербайджана.

Он также отметил, что те небольшие шероховатости, которые мы видим и в российских средствах массовой информации в отношении Азербайджана, и в азербайджанских средствах массовой информации по отношению к России, они не имеют никакого влияния на политику двух стран.

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