О нас

Президент Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом России

Президент Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом России 13:15
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 13:21
Президент Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь в самолете, позвонил президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев сообщил, что не сможет принять участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге из-за произошедшего сегодня крушения пассажирского самолета компании «Азербайджан Хава Йоллары», выполнявшего рейс Баку-Грозный, и что он принял решение о возвращении.

Главы государств выразили соболезнования друг другу, членам семей и близким погибших в результате авиакатастрофы, среди которых были граждане Азербайджана, России и других стран, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Presidents of Azerbaijan and Russia offer condolences to each other regarding plane crash
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya Prezidentləri təyyarə qəzası ilə bağlı bir-birilərinə başsağlığı verib

Самое читаемое

В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
21 декабря 2024 г. 21:52
Пашинян сократил почти весь автопарк МИД Армении
Пашинян сократил почти весь автопарк МИД Армении
25 декабря 2024 г. 10:49
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
21 декабря 2024 г. 15:02
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi