Президент Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом России

13:15

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь в самолете, позвонил президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев сообщил, что не сможет принять участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге из-за произошедшего сегодня крушения пассажирского самолета компании «Азербайджан Хава Йоллары», выполнявшего рейс Баку-Грозный, и что он принял решение о возвращении.

Главы государств выразили соболезнования друг другу, членам семей и близким погибших в результате авиакатастрофы, среди которых были граждане Азербайджана, России и других стран, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.