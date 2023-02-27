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Президент Ильхам Алиев: Прошлый год ознаменовался очень динамичным характером азербайджано-российских отношений

Президент Ильхам Алиев: Прошлый год ознаменовался очень динамичным характером азербайджано-российских отношений Прошлый год ознаменовался очень динамичным характером азербайджано-российских отношений.
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 22:01
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год ознаменовался очень динамичным характером азербайджано-российских отношений
Ильхам Алиев

Прошлый год ознаменовался очень динамичным характером азербайджано-российских отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

"Было несколько встреч на уровне президентов, также вы посещали Азербайджан, ваш коллега посещал Россию. Были взаимные визиты председателей правительств и председателей парламентов наших стран, не считая уже визитов других официальных лиц, что говорит о том, что отношения полноценно развиваются, решается очень много важных вопросов, и мы вступаем в нынешний год, я думаю, с хорошим заделом", - подчеркнул глава государства.

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