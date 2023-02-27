Президент Ильхам Алиев: Прошлый год ознаменовался очень динамичным характером азербайджано-российских отношений

Прошлый год ознаменовался очень динамичным характером азербайджано-российских отношений.
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"Было несколько встреч на уровне президентов, также вы посещали Азербайджан, ваш коллега посещал Россию. Были взаимные визиты председателей правительств и председателей парламентов наших стран, не считая уже визитов других официальных лиц, что говорит о том, что отношения полноценно развиваются, решается очень много важных вопросов, и мы вступаем в нынешний год, я думаю, с хорошим заделом", - подчеркнул глава государства.