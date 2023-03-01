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Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений

Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений Прошлый год был рекордным в деле развития азербайджано-узбекских отношений.
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 22:23
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений

Прошлый год был рекордным в деле развития азербайджано-узбекских отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 марта на встрече с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Я трижды посещал Узбекистан. Этот год начинаем с Вашего визита. Так что будем еще встречаться не раз в этом году, я уверен. Потому что всегда есть о чем поговорить, есть очень много тем. Самое главное, все решения, которые мы принимаем, выполняются в срок и даже, думаю, в большем объеме, чем мы планируем. Потому что буквально недавно во время мероприятия в Ташкенте были обсуждены новые идеи, новые проекты. И промышленная кооперация, и сельское хозяйство, и градостроительство - по всем направлениям идет процесс, который должен идти между братьями", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Ötən il Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin inkişafında rekord il olub"

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