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Президент Ильхам Алиев проинформировал участников Бакинского форума о предвзятой позиции Франции в отношении Азербайджана

Президент Ильхам Алиев проинформировал участников Бакинского форума о предвзятой позиции Франции в отношении Азербайджана Позиция Франции абсолютно противоречит позиции международного сообщества.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 13:27
Президент Ильхам Алиев проинформировал участников Бакинского форума о предвзятой позиции Франции в отношении Азербайджана

Позиция Франции абсолютно противоречит позиции международного сообщества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

Отметив, что с начала 1990-х годов отношения между Азербайджаном и Францией развивались в позитивном русле, глава государства подчеркнул, что реакция французского правительства на Вторую Карабахскую войну и антитеррористическую операцию была абсолютно неадекватной.

Президент Азербайджана также проинформировал участников форума о попытках вынести на рассмотрение международных организаций вопрос о санкциях против нашей страны и актах вандализма в отношении памятника Натаван во французском городе Эвиане.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev informs Global Baku Forum participants about biased position of France against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident Bakı Forumunun iştirakçılarını Fransanın Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyi barədə məlumatlandırıb

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