Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией

"Я проинформировал президента Литвы о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией".

"Я проинформировал президента Литвы о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

"В прошлом году президент Литовской Республики Гитанас Науседа находился с официальным визитом в Азербайджане. В этом году я нахожусь с официальным визитом в Литве. Мы также встречались в Давосе в начале этого года. Это само по себе показывает, что между нами ведется очень активный политический диалог, и этот диалог подкреплен конкретными результатами. Договоренности, достигнутые на политическом уровне, конечно же, положительно влияют и на все остальные сферы. Мы очень надеемся, что в ближайшие годы в области экономической торговли дела пойдут быстрее также как и на политическом уровне. Уверен, что сегодняшний бизнес-форум станет важным шагом в этом направлении. Убежден, что совместная деятельность бизнес-институтов приведет к увеличению товарооборота. Должен также сказать, что с обеих сторон есть большой интерес, и в рамках официального визита президента Науседы в Азербайджан в мае прошлого года в Баку был проведен Литовско-Азербайджанский бизнес-форум", - подчеркнул глава государства.

Азербайджанский лидер сообщил, что он и его литовский коллега также обменялись мнениями по региональным вопросам.

"Я проинформировал президента Литвы о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией".