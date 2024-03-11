Президент Ильхам Алиев проинформировал казахстанского коллегу о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией

Мы благодарны Казахстану за постоянную поддержку Азербайджана в деле восстановления своего суверенитета и территориальной целостности.

Мы благодарны Казахстану за постоянную поддержку Азербайджана в деле восстановления своего суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 марта в заявлении для прессы после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Подчеркнув, что сегодня подробно обсуждались вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, глава государства отметил: "Азербайджан в этом заинтересован, и, по существу, именно Азербайджан был инициатором самого начала процесса переговоров по мирному договору".