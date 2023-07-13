Президент Ильхам Алиев проинформировал Госсекретаря США об армянских провокациях

12 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в ходе разговора президент Ильхам Алиев довел до внимания, что, несмотря на нормальную организацию провоза гуманитарных грузов, индивидуальных переходов и медицинской эвакуации через Лачынский погранично-таможенный пропускной пункт, 15 июня армянская сторона совершила вооруженную провокацию и были выявлены случаи контрабанды в гуманитарных перевозках, осуществляемых в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, подчеркнул, что в этой связи ведется расследование.