Президент Ильхам Алиев проинформировал Госсекретаря США об армянских провокациях

12 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

12 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в ходе разговора президент Ильхам Алиев довел до внимания, что, несмотря на нормальную организацию провоза гуманитарных грузов, индивидуальных переходов и медицинской эвакуации через Лачынский погранично-таможенный пропускной пункт, 15 июня армянская сторона совершила вооруженную провокацию и были выявлены случаи контрабанды в гуманитарных перевозках, осуществляемых в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, подчеркнул, что в этой связи ведется расследование.