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Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Туркменистана

Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Туркменистана 5 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова.
Внешняя политика
5 декабря 2022 г. 13:29
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Туркменистана

5 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова.

Как сообщает Report, Рашид Мередов передал главе нашего государства приветствия президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Сердару Бердымухамедову и Гурбангулы Бердымухамедову.

В ходе беседы было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Туркменистаном успешно развиваются в различных сферах, в том числе экономической, транспортной и гуманитарной. Подчеркнута роль визита главы нашего государства в Туркменистан в этом году и проведенных им в рамках визита встреч с президентом и председателем Халк Маслахаты парламента этой страны в развитии двусторонних связей.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives Deputy Prime Minister of Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Türkmənistanın Baş nazirinin müavinini qəbul edib

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