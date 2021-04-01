Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Правительства России

Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана

1 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Как сообщает Report, приветствуя заместителя председателя Правительства России, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Рад снова вас видеть. Добро пожаловать. Работа в рамках трехсторонней рабочей группы идет успешно. Очень интенсивные консультации ведутся. Мне периодически докладывают этот вопрос. Я рад, что решение, которое было принято, подтверждает свою правоту, и самое главное есть уже конкретный результат. То есть, уже пять, насколько я знаю, заседаний прошло и в очном формате, и в виде видеоконференции. Так что есть тема для обсуждения, и эта тема сегодня важна и с точки зрения экономических преференций, и с точки зрения регионального сотрудничества, и укрепления безопасности и мира в нашем регионе. Тем более, что постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно, риски эскалации минимальные. Чем больше будет элементов сотрудничества, тем, естественно, будут и крепче безопасность и стабильность. Поэтому сегодня мы эти вопросы обсудим и наметим дальнейшие шаги и действия. Еще раз добро пожаловать.

Заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук сказал:

-Спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович. Хочу выразить свою благодарность за возможность встретиться с Вами и обсудить работу, которая ведется в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров по деблокированию экономических и транспортных связей в регионе. Как Вы отметили, мы встречались пять раз и в очном режиме, и в режиме ВКС. Действительно, у нас есть определенный прогресс и работа ведется в тесном контакте. Мы постоянно находимся на связи и с азербайджанской стороной, и армянской стороной. Действительно, здесь у нас очень хороший контакт налажен.