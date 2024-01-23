Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ

23 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства Российской Федерации, сопредседателя межправительственной комиссии Алексея Оверчука.

23 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства Российской Федерации, сопредседателя межправительственной комиссии Алексея Оверчука.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что 2023 год был успешным с точки зрения итогов экономического сотрудничества между нашими странами. С удовлетворением были отмечены состоявшиеся в декабре прошлого года контакты президентов Азербайджана и России в рамках неформальной встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

В ходе беседы было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество имеет широкую повестку дня, в предстоящий период предусмотрены планы относительно новых направлений в этой сфере. Увеличение торгового оборота на 17,5 процента, а также постоянный рост грузовых и транзитных перевозок были расценены как хороший показатель нашего сотрудничества. Была подчеркнута важность подписания Дорожной карты по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества на 2024-2026 годы. Была выражена уверенность, что визит Алексея Оверчука послужит расширению связей.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с транспортно-логистической сферой, продвижением транспортного коридора Север-Юг.