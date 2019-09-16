Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Турции

Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Турции

16 сентября, 2019 13:28

https://report.az/storage/news/24eab4f5f9005bb004924979c1c45c92/6eea3191-bf81-4651-aa72-a1cca8e38e6e_292.jpg 16 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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