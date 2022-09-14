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Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии

Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии 14 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял регионального вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анну Бьерде.
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 14:27
Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии

14 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анну Бьерде.

Как сообщает Report, в ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто 30-летнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирным банком.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с будущими проектами и поддержкой Всемирного банка правительству Азербайджана, состоялся обмен мнениями об участии Всемирного банка в стратегических сферах, включая сектор энергетики, коммуникаций и восстановление Карабаха, и усилении партнерства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President receives World Bank Vice President for Europe and Central Asia
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional vitse-prezidentini qəbul edib

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