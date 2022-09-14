Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии

14 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял регионального вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анну Бьерде.

14 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анну Бьерде.

Как сообщает Report, в ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто 30-летнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирным банком.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с будущими проектами и поддержкой Всемирного банка правительству Азербайджана, состоялся обмен мнениями об участии Всемирного банка в стратегических сферах, включая сектор энергетики, коммуникаций и восстановление Карабаха, и усилении партнерства.