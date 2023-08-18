Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Корейской Народно-Демократической Республики в Азербайджане

18 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Корейской Народно-Демократической Республики в нашей стране Син Хон Чхоля, сообщает Report.
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Корейской Народно-Демократической Республики в АзербайджанеПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Корейской Народно-Демократической Республики в Азербайджане 18 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Корейской Народно-Демократической Республики в нашей стране Син Хон Чхоля, сообщает Report.
Внешняя политика
18 августа 2023 г. 11:31
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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani President receives credentials of incoming ambassador of Democratic People's Republic of Korea
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Koreya Xalq Demokratik Respublikasının yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib