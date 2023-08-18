Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Таджикистана в Азербайджане

18 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в нашей стране Ильхома Абдурахмона, передает Report.
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Таджикистана в АзербайджанеПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Таджикистана в Азербайджане 18 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в нашей стране Ильхома Абдурахмона, передает Report.
Внешняя политика
18 августа 2023 г. 11:28
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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives credentials of incoming ambassador of Tajikistan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti Tacikistanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib