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Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане 10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла России в нашей стране Михаила Евдокимова, сообщает Report.
Внешняя политика
10 августа 2023 г. 10:03
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане

10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла России в нашей стране Михаила Евдокимова, сообщает Report.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives credentials of incoming ambassador of Russia
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rusiyanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

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