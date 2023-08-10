Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане

10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла России в нашей стране Михаила Евдокимова, сообщает Report.
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в АзербайджанеПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане 10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла России в нашей стране Михаила Евдокимова, сообщает Report.
Внешняя политика
10 августа 2023 г. 10:03
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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives credentials of incoming ambassador of Russia
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rusiyanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib