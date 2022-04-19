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Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ОАЭ

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ОАЭ 19 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в нашей стране Мухаммеда Аль-Блуши. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс
Внешняя политика
19 апреля 2022 г. 12:02
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ОАЭ
Ильхам Алиев

19 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в нашей стране Мухаммеда Аль-Блуши.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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