Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ОАЭ

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ОАЭ

19 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в нашей стране Мухаммеда Аль-Блуши. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс

https://static.report.az/photo/729b5363-87d0-3458-9edd-a3094dc17127.jpg https://static.report.az/photo/729b5363-87d0-3458-9edd-a3094dc17127.jpg Ильхам Алиев