Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ОАЭ

19 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в нашей стране Мухаммеда Аль-Блуши.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ОАЭПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ОАЭ 19 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в нашей стране Мухаммеда Аль-Блуши. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс
Внешняя политика
19 апреля 2022 г. 12:02
https://static.report.az/photo/729b5363-87d0-3458-9edd-a3094dc17127.jpgИльхам Алиев
19 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в нашей стране Мухаммеда Аль-Блуши.