Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Молдовы

24 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Молдова в нашей стране Александра Есауленко, передает Report.
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла МолдовыПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Молдовы 24 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Молдова в нашей стране Александра Есауленко, передает Report.
Внешняя политика
24 ноября 2022 г. 13:17
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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives credentials of incoming ambassador of Moldova
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Moldovanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib