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Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Колумбии в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Колумбии в Азербайджане 18 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Колумбия в нашей стране Луиса Фернандо Куартаса Айялы, сообщает Report.
Внешняя политика
18 августа 2023 г. 11:27
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Колумбии в Азербайджане

18 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Колумбия в нашей стране Луиса Фернандо Куартаса Айялы, сообщает Report.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Kolumbiyanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives credentials of incoming ambassador of Columbia

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