Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Израиля в Азербайджане

Внешняя политика
18 августа 2025 г. 16:03
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 18 августа принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в нашей стране Ронена Крауса

Как сообщает Report, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что связи между нашими странами в различных сферах с каждым годом расширяются, глава государства высказал удовлетворение уровнем сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что дружественные отношения в будущем еще больше углубятся по многим направлениям. Президент Ильхам Алиев сказал, что в настоящее время имеются широкие возможности для развития азербайджано-израильского сотрудничества.

Глава государства отметил, что посол прибыл в нашу страну в исторический период, когда при поддержке США достигнут прогресс в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул, что это важно для обеспечения мира и безопасности в регионе, а также для прекращения конфликта. Президент Ильхам Алиев сказал, что все это открывает новые возможности для Азербайджана и региона Южного Кавказа в целом с точки зрения коммуникаций и различных форм взаимодействия.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что израильские компании, как всегда, и впредь будут активно работать в нашей стране.

Глава государства пожелал послу успехов в деятельности.

Заявив, что для него честь вручить верительные грамоты главе нашего государства, посол сказал, что счастлив вновь приехать в Баку. Он с удовлетворением вспомнил свою дипломатическую деятельность в нашей стране в 2010–2015 годах.

Подчеркнув, что израильско-азербайджанские связи действительно носят стратегический характер, Ронен Краус отметил, что между лидерами и народами наших стран существуют поистине дружеские отношения.

Посол выразил благодарность за заботу и внимание, проявляемые к еврейской общине в нашей стране, сказал, что неоднократно посещал Красную слободу в Губе, знакомился с условиями, созданными там для еврейской общины.

Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives credentials of newly appointed Israeli ambassador
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev İsrailin Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Последние новости

