Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Израиля в Азербайджане

Как сообщает Report, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что связи между нашими странами в различных сферах с каждым годом расширяются, глава государства высказал удовлетворение уровнем сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что дружественные отношения в будущем еще больше углубятся по многим направлениям. Президент Ильхам Алиев сказал, что в настоящее время имеются широкие возможности для развития азербайджано-израильского сотрудничества.

Глава государства отметил, что посол прибыл в нашу страну в исторический период, когда при поддержке США достигнут прогресс в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул, что это важно для обеспечения мира и безопасности в регионе, а также для прекращения конфликта. Президент Ильхам Алиев сказал, что все это открывает новые возможности для Азербайджана и региона Южного Кавказа в целом с точки зрения коммуникаций и различных форм взаимодействия.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что израильские компании, как всегда, и впредь будут активно работать в нашей стране.

Глава государства пожелал послу успехов в деятельности.

Заявив, что для него честь вручить верительные грамоты главе нашего государства, посол сказал, что счастлив вновь приехать в Баку. Он с удовлетворением вспомнил свою дипломатическую деятельность в нашей стране в 2010–2015 годах.

Подчеркнув, что израильско-азербайджанские связи действительно носят стратегический характер, Ронен Краус отметил, что между лидерами и народами наших стран существуют поистине дружеские отношения.

Посол выразил благодарность за заботу и внимание, проявляемые к еврейской общине в нашей стране, сказал, что неоднократно посещал Красную слободу в Губе, знакомился с условиями, созданными там для еврейской общины.