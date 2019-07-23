Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов трех стран

23 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Колумбия в нашей стране Луиса Антонио Димате Карденаса.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Малайзии в нашей стране Юбазлана Бин Юсофа.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в нашей стране Муриэля Пеневейре.
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