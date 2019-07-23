Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов трех стран

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных посл

23 июля, 2019 12:19

https://report.az/storage/news/1dea5e4ceeafaef1afcea8916997334b/34098fa3-f479-4f42-a016-2629a756431f_292.jpg 23 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Колумбия в нашей стране Луиса Антонио Димате Карденаса. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. Глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Малайзии в нашей стране Юбазлана Бин Юсофа. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в нашей стране Муриэля Пеневейре.

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