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Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби 16 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит церемония официального открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби.
Внешняя политика
16 января 2023 г. 12:02
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби
Ильхам Алиев

16 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит церемония официального открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на церемонии открытия.

11:48

16 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит церемония официального открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби.

Как сообщает Report, в мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev attends opening ceremony of Abu Dhabi Sustainability Week
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti Əbu-Dabi Dayanıqlılıq Həftəsinin açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB

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