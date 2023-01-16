Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби

16 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит церемония официального открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби.
Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Глава государства выступил на церемонии открытия.
11:48
16 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит церемония официального открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби.
Как сообщает Report, в мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.