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Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе

Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе 3 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.
Внешняя политика
3 августа 2023 г. 20:12
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе

3 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как сообщает Report, глава государства продолжил обмен мнениями по вопросам, поднятым в ходе недавнего телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Президент Ильхам Алиев еще раз подтвердил решимость азербайджанской стороны продолжать мирный процесс и выразил надежду на скорейшее достижение результатов по основным направлениям, обсуждаемым в рамках переговоров.

Во время беседы состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives US Department of State Senior Advisor for Caucasus Negotiations
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşavirini qəbul edib

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