Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе

3 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

3 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как сообщает Report, глава государства продолжил обмен мнениями по вопросам, поднятым в ходе недавнего телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Президент Ильхам Алиев еще раз подтвердил решимость азербайджанской стороны продолжать мирный процесс и выразил надежду на скорейшее достижение результатов по основным направлениям, обсуждаемым в рамках переговоров.

Во время беседы состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору.