Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России

Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России

3 сентября, 2019 19:55

https://report.az/storage/news/17d0b1a9882e8afa378287f8d268adb0/6563b96d-c667-4162-b50c-fc69929035f2_292.jpg 3 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.

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