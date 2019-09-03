Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России

3 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.
3 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.
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