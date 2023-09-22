Президент Ильхам Алиев принял регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу

22 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.
Как сообщает Report, глава государства поблагодарил Всемирный банк за поддержку модернизации и диверсификации экономики Азербайджана. Отметив, что в последние годы сотрудничество находится на высоком уровне, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность определения будущих конкретных направлений и проектов. Глава государства сказал, что наша страна уже долгие годы прилагает усилия по сокращению внешнего долга и эта цель уже достигнута.
Выразив удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном на протяжении 30 лет, региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу отметила, что сегодня Азербайджан добился значительного развития и высоких результатов. Гостья выразила удовлетворение тем, что является партнером нашей страны на этом пути развития.
На встрече были обсуждены текущие направления деятельности Всемирного банка в Азербайджане, новые направления и проекты, стоящие перед нашей страной в соответствии с "Национальными приоритетами социально-экономического развития: Азербайджан 2030".
Было подчеркнуто, что основные сферы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком связаны с проектами, реализуемыми в области возобновляемой энергии, "зеленой" экономики и городов, транспортного сообщения, сельского хозяйства и ирригации.